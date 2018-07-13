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Волонтерские проекты библиотек Подмосковья стали финалистами Всероссийского конкурса
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Волонтерские проекты библиотек Подмосковья стали финалистами Всероссийского конкурса 

РИАМО 17 минут назад
Фото: РИАМО
Объявлен шорт-лист Всероссийского конкурса «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке», учрежденного Российской государственной библиотекой для молодежи при поддержке Минкультуры РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
Всего на конкурс поступило 358 заявок из 63 регионов страны. Наибольшее количество заявок пришло из Московской области — 34.
«Волонтеры в подмосковных библиотеках работают давно и очень активно. Поэтому закономерно, что в шорт-листе конкурса из 38 финалистов четыре проекта представляют Подмосковье. Эти волонтерские проекты направлены на развитие экологического, информационного, социального и краеведческого направлений», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.
В шорт-лист победителей Всероссийского конкурса «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке» от Московской области вошли: проект МОГНБ имени Надежды Крупской «МКС»; проект библиотеки деревни Мильково «Ксюшина сказка» (Ленинский район); проект библиотеки КДЦ «Октябрь» «Макулатура и крышечки — на благотворительность» (Одинцовский район); проект Дороховской сельской библиотеки МБУК «ЦБС» Молодежный клуб «ЛиСа» (Рузский городской округ).
Торжественное подведение итогов конкурса состоится 11–12 октября 2018 года в рамках V Международного конгресса «Современная молодежь в современной библиотеке» в Российской государственной библиотеке для молодежи.
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