Ещё
В досуговом центре на Дубнинской улице провели спортивную программу для детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека

В досуговом центре на Дубнинской улице провели спортивную программу для детей 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 41 минуту назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В «Гермесе» на Дубнинской 11 июля прошли спортивные и танцевальные мастер-классы. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— В рамках программы «Лето на планете Гермес» проходят очень насыщенные и необычные спортивные и развлекательные мероприятия. У нас состоялся футбольный матч, где была нешуточная борьба, как на чемпионате мира — 2018. Также для ребят провел мастер-класс профессиональный тренер по футболу, — рассказал сотрудник администрации.
Помимо этого, для детей организовали турнир по современным танцам от профессионального танцора. Любители тихих игр сразились в напольные шашки. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
День семьи, любви и верности отметили воспитанники одного из детских садов Восточного Дегунина Власти Москвы поддержали предложение ЕР обеспечить жильем инвалидов-колясочников Плановый обход территории района совершит глава управы Восточного Дегунина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Крымский мост разоряет Украину
Россиянин избил дипломата в самолете
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека
Путин созывает всех послов на встречу в МИД
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение