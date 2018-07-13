В досуговом центре на Дубнинской улице провели спортивную программу для детей

В «Гермесе» на Дубнинской 11 июля прошли спортивные и танцевальные мастер-классы. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— В рамках программы «Лето на планете Гермес» проходят очень насыщенные и необычные спортивные и развлекательные мероприятия. У нас состоялся футбольный матч, где была нешуточная борьба, как на чемпионате мира — 2018. Также для ребят провел мастер-класс профессиональный тренер по футболу, — рассказал сотрудник администрации.

Помимо этого, для детей организовали турнир по современным танцам от профессионального танцора. Любители тихих игр сразились в напольные шашки. (мю)