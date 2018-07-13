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Очередной этап проекта «Списанные книги» начался в библиотеке района Отрадное
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Очередной этап проекта «Списанные книги» начался в библиотеке района Отрадное 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
В столичных библиотеках стартовал третий этап проекта «Списанные книги»; это касается и библиотеки № 56 в районе Отрадное, ее детского и взрослого отделений. Как сообщили в администрации библиотеки, на этот раз жителям района готовы подарить почти 600 различных изданий.
В числе книг, которые библиотека выделила для проекта, есть художественная, учебная и познавательная литература как для детей, так и для взрослых. Искать книги можно как по автору или названию, так и по отрасли знания. Понравившееся издание можно будет забронировать на сайте проекта, а потом прийти в библиотеку и бесплатно забрать его домой. Бронь будет действовать три дня.
Отметим, что для сервиса разработали систему защиты от мошенников, желающих перепродать книги. Издания запрещено брать большими партиями. (вт)
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