Очередной этап проекта «Списанные книги» начался в библиотеке района Отрадное

В столичных библиотеках стартовал третий этап проекта «Списанные книги»; это касается и библиотеки № 56 в районе Отрадное , ее детского и взрослого отделений. Как сообщили в администрации библиотеки, на этот раз жителям района готовы подарить почти 600 различных изданий.

В числе книг, которые библиотека выделила для проекта, есть художественная, учебная и познавательная литература как для детей, так и для взрослых. Искать книги можно как по автору или названию, так и по отрасли знания. Понравившееся издание можно будет забронировать на сайте проекта, а потом прийти в библиотеку и бесплатно забрать его домой. Бронь будет действовать три дня.

Отметим, что для сервиса разработали систему защиты от мошенников, желающих перепродать книги. Издания запрещено брать большими партиями. (вт)