Дмитрий Медведев планирует посетить Ульяновскую область

Глава агентства посетил Димитровград, где сейчас строится центр радиологии. Пообщавшись с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым , он выставил ряд требований. «В первую очередь, я хотел бы заявить, что никаких переносов сроков сдачи Федерального центра медицинской радиологии больше не будет. Все подрядчики должны жёстко выдерживать сроки выполнения работ. Если кто-то уже сейчас понимает, что не справится, если у кого-то дрожат ноги от фразы „сделать в срок“, то я могу сразу с вами распрощаться!», — цитирует издание Владимира Уйбу.

По словам Владимира Уйбы, объект должен быть сдан до октября этого года.

Сейчас власти региона решают вопрос о месте жительства родственников и детей пациентов медучреждения. Уже решено, что в шаговой доступности от ФВЦМР находится квартал, в котором будут проживать работники центра. Там же будут расположены социальные гостиницы и уже строится новая школа для детей пациентов.