Ещё
Дмитрий Медведев планирует посетить Ульяновскую область
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянин избил дипломата в самолете
Россиянин избил дипломата в самолете

Дмитрий Медведев планирует посетить Ульяновскую область 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев планирует посетить Ульяновскую область осенью этого года. Об этом заявил в ходе визита в регион глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба, сообщает ulpravda.ru.
Глава агентства посетил Димитровград, где сейчас строится центр радиологии. Пообщавшись с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым, он выставил ряд требований. «В первую очередь, я хотел бы заявить, что никаких переносов сроков сдачи Федерального центра медицинской радиологии больше не будет. Все подрядчики должны жёстко выдерживать сроки выполнения работ. Если кто-то уже сейчас понимает, что не справится, если у кого-то дрожат ноги от фразы „сделать в срок“, то я могу сразу с вами распрощаться!», — цитирует издание Владимира Уйбу.
По словам Владимира Уйбы, объект должен быть сдан до октября этого года.
Сейчас власти региона решают вопрос о месте жительства родственников и детей пациентов медучреждения. Уже решено, что в шаговой доступности от ФВЦМР находится квартал, в котором будут проживать работники центра. Там же будут расположены социальные гостиницы и уже строится новая школа для детей пациентов.
Фото: пресс-служба правительства Севастополя
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На развитие спорта в Башкортостане выделили 87 миллионов рублей Шарапова проиграла Дьяченко в первом круге «Уимблдона» В Москве погиб праздновавший победу над Испанией болельщик
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину120
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс51
От Москвы останется мокрое место35
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина326
Терезу Мей сравнили со служанкой6
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение