Ещё
В Черемушках прошел спортивный праздник для детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Черемушках прошел спортивный праздник для детей 

Управа района Черемушки 39 минут назад
Фото: Управа района Черемушки
На спортивной площадке, расположенной в парке 70-летия Победы, состоялись соревнования «Подвижные игры» с элементами игровых видов спорта.
Мероприятие было приурочено к Всероссийскому празднику Дня семьи, любви и верности, который был создан в память о Муромском князе Петре и его жене Февронии — православных покровителях семьи и брака. Идея праздника объединяет людей вокруг главного достояния каждого — его семьи.
Вдохновившись этой идеей, дети выявляли лучших в эстафетах в доступной игровой форме. Каждому в этот день нашлось увлекательное занятие на спортивном празднике. По итогам мероприятия всем спортсменам были вручены кубки, медали и грамоты.
Управа района Черемушки: последние новости
Власти Москвы поддержали предложение ЕР обеспечить жильем инвалидов-колясочников Начало лета в столице будет прохладным В «Усадьбе Воронцово» можно присоединиться «Московскому долголетию»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место24
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»104
В СССР за такое убивали48
Путевки в Турцию отдают почти даром71
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина420
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение