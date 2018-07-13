В Черемушках прошел спортивный праздник для детей

На спортивной площадке, расположенной в парке 70-летия Победы, состоялись соревнования «Подвижные игры» с элементами игровых видов спорта.

Мероприятие было приурочено к Всероссийскому празднику Дня семьи, любви и верности, который был создан в память о Муромском князе Петре и его жене Февронии — православных покровителях семьи и брака. Идея праздника объединяет людей вокруг главного достояния каждого — его семьи.

Вдохновившись этой идеей, дети выявляли лучших в эстафетах в доступной игровой форме. Каждому в этот день нашлось увлекательное занятие на спортивном празднике. По итогам мероприятия всем спортсменам были вручены кубки, медали и грамоты.