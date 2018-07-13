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Библиотека № 171 приняла участие в работе летней читальни округа
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Библиотека № 171 приняла участие в работе летней читальни округа 

Ясенево 30 минут назад
Фото: Ясенево
В День семьи, любви и верности сотрудники ясеневской библиотеки прибыли в парк «Усадьба Воронцово», где в живописном уголке парка устроили читальню.
Любители чтения могли выбрать на книжной полке понравившиеся книги и журналы, а также обменяться книгами.
В течение дня библиотекари проводили литературные викторины, особенно понравилась жителям ЮЗАО квест-викторина «Знатоки Москвы». Самые маленькие читатели собирали из кубиков героев сказок, играли в настольные игры, рисовали. Все участники мероприятия получали в подарок памятные сувениры.
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