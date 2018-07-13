Библиотека № 171 приняла участие в работе летней читальни округа

В День семьи, любви и верности сотрудники ясеневской библиотеки прибыли в парк «Усадьба Воронцово», где в живописном уголке парка устроили читальню.

Любители чтения могли выбрать на книжной полке понравившиеся книги и журналы, а также обменяться книгами.

В течение дня библиотекари проводили литературные викторины, особенно понравилась жителям ЮЗАО квест-викторина «Знатоки Москвы». Самые маленькие читатели собирали из кубиков героев сказок, играли в настольные игры, рисовали. Все участники мероприятия получали в подарок памятные сувениры.