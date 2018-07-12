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В библиотеке на Дмитровке дали концерт ко Дню семьи
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В библиотеке на Дмитровке дали концерт ко Дню семьи 

Управа района Тимирязевский города Москвы 5 часов назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В библиотеке №29, которая расположена на Дмитровском шоссе, отметили День семьи, любви и верности. Перед гостями учреждения культуры выступили члены музыкального клуба «Я человек». Были исполнены стихи и песни. Об этом рассказал заведующий библиотекой Александр Федоров. — Произведения известных поэтов и исполнителей прозвучали в библиотеке в честь сравнительно нового всероссийского праздника — Дня семьи, любви и верности, — поделился Федоров. Напомним, адрес библиотеки №29: Дмитровское шоссе, д. 50. (мю)
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