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Хардкорным Lotus Exige придали вид чемпионских болидов Формулы-1
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Хардкорным Lotus Exige придали вид чемпионских болидов Формулы-1 

Motor.ru 5 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Lotus в честь своего 70-летия подготовила специальные модификации спорткара Exige — Type 49 и 79. Премьера машин состоялась на Фестивале скорости в Гудвуде.
Спецверсии названы в честь болидов Формулы-1: на Lotus Type 49 Грэхэм Хилл пятьдесят лет назад завоевал чемпионский титул и Кубок конструкторов, а на Lotus Type 79 сорок лет назад выиграл чемпионат Марио Андретти. Обе модификации построены на базе самого экстремального Exige в истории — Cup 430 — и окрашены в цвета классических гоночных автомобилей.
Техническая начинка спорткаров не изменилась. Купе оснащено шестицилиндровым двигателем объемом 3,5 литра с механическим нагнетателем и шестиступенчатой «ручкой». Мотор выдает 430 лошадиных сил и позволяет автомобилю набирать «сотню» за 3,3 секунды. Максимальная скорость — 289 километров в час.
Купе также комплектуются настраиваемым амортизаторами Nitron, регулируемыми стабилизаторами поперечной устойчивости Eibach, четырехпоршневыми тормозами AP Racing, алюминиевыми дисками с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 и карбоновым аэродинамическим обвесом кузова.
Обычный Lotus Exige Cup 430 стоит 99,8 тысячи фунтов стерлингов. Стоимость спецверсий пока не называется.
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