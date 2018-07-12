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В детской библиотеке на Вятской отметили День семьи
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В детской библиотеке на Вятской отметили День семьи 

Управа района Савеловский города Москвы 5 часов назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В детской библиотеке № 40, которая расположена в Савеловском районе, прошло мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности. Дети приняли участие в мастер-классе по изготовлению ромашек. Для них также устроили конкурсы и викторины. Об этом сообщила заведующая учреждением культуры Ирина Тимчишина.
— В рамках интерактивной программы ребята узнали много интересного, например откуда произошло трогательное высказывание: «Жили они долго и счастливо и умерли в один день», — поделилась Тимчишина.
Напомним, адрес детской библиотеки № 40: улица Вятская, дом 3. (мю)
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