В детской библиотеке на Вятской отметили День семьи

В детской библиотеке № 40, которая расположена в Савеловском районе, прошло мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности. Дети приняли участие в мастер-классе по изготовлению ромашек. Для них также устроили конкурсы и викторины. Об этом сообщила заведующая учреждением культуры Ирина Тимчишина.

— В рамках интерактивной программы ребята узнали много интересного, например откуда произошло трогательное высказывание: «Жили они долго и счастливо и умерли в один день», — поделилась Тимчишина.

Напомним, адрес детской библиотеки № 40: улица Вятская, дом 3. (мю)