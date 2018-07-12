В Чувашии маткапитал с 2007 года получили более 83 тысяч семей

ЧЕБОКСАРЫ , 12 июл — РИА Новости . За одиннадцать лет действия федеральной программы материнского капитала — с 2007 года — в Чувашии сертификат получили более 83,5 тысяч семей, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации главы республики.

Полностью или частично капиталом распорядились более 61,3 тысяч человек на общую сумму 21,8 миллиарда рублей, 94% семей направили полученные средства на улучшение жилищных условий, 6% — на образование детей и социальную адаптацию ребенка-инвалида.

В пресс-службе напомнили, что с 2012 года в дополнение к федеральному материнскому (семейному) капиталу в республике выплачивается республиканский материнский (семейный) капитал в размере 100 тысяч рублей. Средства семейного капитала можно направить на улучшение жилищных условий семьи, получение образования ребенком (детьми) и на социальную адаптацию детей-инвалидов. В настоящее время право на получение этой меры поддержки имеют более 11 тысяч семей. С начала реализации программы средствами капитала распорядились 5374 семьи. В частности, в 2018 году республиканским материнским капиталом воспользовались 774 семьи, 69% из них направили средства на улучшение жилищных условий, 31% — на получение образования.

В этом году на реализацию социальной поддержки семьи и детей в республике направляется более 8,6 миллиарда рублей.

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