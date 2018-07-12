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Вечные ценности. В Майкопе отпраздновали День семьи, любви и верности
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Вечные ценности. В Майкопе отпраздновали День семьи, любви и верности 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Самые крепкие пары стали героями фестиваля «Парад семьи». Яркое мероприятие объединило всех: молодые семьи, семьи со стажем, творческую интеллигенцию города и представителей молодёжных организаций.
Годы в браке
На фестиваль «Парад семьи» в республиканскую столицу съехались самые крепкие пары Адыгеи. Яркое мероприятие объединило и молодые семьи, и юбиляров не случайно.
«Сегодня крепкая семья — общенациональный интерес. Если у нас будут большие, крепкие семьи, наша страна будет сильной и процветающей», — считает депутат Госовета-Хасэ Адыгеи Владимир Овчинников.
Кульминацией праздника стало чествование семейных пар — молодожёнов, многодетных семей, а также семей-долгожителей, которых в Адыгее оказалось немало. 60 лет совместной жизни отметила семья из Теучежского района Хазрет и Сарра Делок, 57 лет вместе прожили майкопчане Юрий и Валентина Черкашины, а также Анатолий и Раиса Голевы. 56 лет исполняется семье майкопчан Николая и Валентины Зимовейских, 53 года — семье Бориса и Галины Сподобиных. 51 год прожили вместе майкопчане Фёдор и Нина Романюк, а также жители Майкопского района Виктор и Валентина Бондаренко. В этом году золотую свадьбу отмечают Павел и Татьяна Иващенко, Иван и Лариса Щербаковы, Моисей и Ольга Калика.
Семейное шествие
Чествовали и четыре молодые семьи: три из Майкопа и одну из Гиагинского района. Первый в своей жизни подарок от столичных властей получила юная майкопчанка Динара Байкулова, родившаяся в июне.
— Идея проведения шествия «Парад семьи» уже реализуется во многих городах России. В Адыгее в формате фестиваля праздник семьи проходит впервые. Но ежегодно отделы ЗАГС проводят подобные мероприятия во всех муниципалитетах республики — в торжественной обстановке в зале отделения ЗАГС или с выездом к юбилярам и молодожёнам, — рассказала специалист управления ЗАГС Республики Адыгея Елена Ильинова.
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