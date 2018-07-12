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Семьи Выхина-Жулебина поздравили с Днем семьи, любви и верности
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Семьи Выхина-Жулебина поздравили с Днем семьи, любви и верности 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Сотрудники центра культуры досуга и спорта «Истоки» провели праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Праздник прошел на площадке по адресу: Жулебинский бульвар, дом 40, корпус 1.
Жителей района поздравили с праздником танцевальные и вокальные коллективы. Семьям, прожившим в любви и согласии более полувека, были вручены памятные подарки и медали. Их тепло поздравили депутаты муниципального собрания и представители управы района. Праздник получился ярким, красочным и душевным. (вт)
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