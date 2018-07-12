Семьи Выхина-Жулебина поздравили с Днем семьи, любви и верности

Сотрудники центра культуры досуга и спорта «Истоки» провели праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Праздник прошел на площадке по адресу: Жулебинский бульвар, дом 40, корпус 1.

Жителей района поздравили с праздником танцевальные и вокальные коллективы. Семьям, прожившим в любви и согласии более полувека, были вручены памятные подарки и медали. Их тепло поздравили депутаты муниципального собрания и представители управы района. Праздник получился ярким, красочным и душевным. (вт)