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В парке Шкулева отметили День семьи, любви и верности
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В парке Шкулева отметили День семьи, любви и верности 

Управа района Текстильщики 4 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, состоялось в парке Шкулева в районе Текстильщики. Об этом сообщили в администрации молодежного центра «Галерис», который являлся одним из организаторов праздника.
— В празднике приняли участие супружеские пары, прожившие в браке более 50 лет, и более молодые семьи, отметившие серебряную свадьбу — 25 лет. В адрес юбиляров были сказаны теплые слова, супружеским парам вручили памятные подарки и цветы. В этот день звучала красивая музыка, артисты исполнили старые полюбившие песни, проводились мастер-классы по интересам, викторина «Что я знаю о семье?», — сообщил сотрудник центра.
Напомним, что центр «Галерис» находится по адресу 8-я улица Текстильщиков, 15. (мю)
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