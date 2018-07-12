В парке Шкулева отметили День семьи, любви и верности

Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, состоялось в парке Шкулева в районе Текстильщики. Об этом сообщили в администрации молодежного центра «Галерис», который являлся одним из организаторов праздника.

— В празднике приняли участие супружеские пары, прожившие в браке более 50 лет, и более молодые семьи, отметившие серебряную свадьбу — 25 лет. В адрес юбиляров были сказаны теплые слова, супружеским парам вручили памятные подарки и цветы. В этот день звучала красивая музыка, артисты исполнили старые полюбившие песни, проводились мастер-классы по интересам, викторина «Что я знаю о семье?», — сообщил сотрудник центра.

Напомним, что центр «Галерис» находится по адресу 8-я улица Текстильщиков, 15. (мю)