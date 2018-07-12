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Во Владикавказе построят центр спортивной борьбы для единовременных занятий 200 человек
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Во Владикавказе построят центр спортивной борьбы для единовременных занятий 200 человек 

ТАСС 4 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июля. /ТАСС/. Региональный Центр спортивной борьбы для единовременных тренировок 200 спортсменов построят во Владикавказе (Северная Осетия) в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил и.о. министра физической культуры и спорта Северной Осетии Хасан Бароев.
"Региональный Центр спортивный борьбы, где единовременного смогут тренироваться 200 спортсменов, начнет строиться во Владикавказе в 2019 году и завершится в 2020 году", — сказал Бароев.
Зал будет универсальным, в нем смогут заниматься как единоборствами, так и волейболом, баскетболом, гимнастикой. Также в нем можно будет проводить спортивные мероприятия различного уровня.
Центр спортивный борьбы будет строиться по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта». На эти цели будет направлено порядка 210 млн рублей.
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