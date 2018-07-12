Фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением о Канаде

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 Евгения Медведева , которая уехала из РФ , рассказала, чем жители Канады отличаются россиян. Об этом сообщила «Газета.ru».

«В первую очередь, для меня необычно, что все люди здесь практически всегда улыбаются. Когда ты встречаешь кого-то, то тебя обязательно спрашивают: «Как дела? Как твой день?» Первое время я не понимала: «Почему вы у меня все это спрашиваете?» Это очень необычно», — заявила российская фигуристка.

Евгения Медведева добавила, что в Канаде намного спокойнее. Это позволяет спортсменке не отвлекаться от тренировок и совершенствоваться.