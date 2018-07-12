Фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением о Канаде 

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 Евгения Медведева, которая уехала из РФ, рассказала, чем жители Канады отличаются россиян. Об этом сообщила «Газета.ru».
«В первую очередь, для меня необычно, что все люди здесь практически всегда улыбаются. Когда ты встречаешь кого-то, то тебя обязательно спрашивают: «Как дела? Как твой день?» Первое время я не понимала: «Почему вы у меня все это спрашиваете?» Это очень необычно», — заявила российская фигуристка.
Евгения Медведева добавила, что в Канаде намного спокойнее. Это позволяет спортсменке не отвлекаться от тренировок и совершенствоваться.