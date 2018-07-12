Ещё
Медведев призвал активнее привлекать частных инвесторов в инфраструктурные проекты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев призвал активнее привлекать частных инвесторов в инфраструктурные проекты 

Rambler News Service 4 часа назад
Инфраструктурные проблемы не решить только за счет государственных инвестиций, необходимо активнее привлекать к ним частных инвесторов, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства 12 июля.
«Нужно активнее решать инфраструктурные проблемы, они остаются одним из главных препятствий для инвестиций в инфраструктуру», — сказал Медведев.
Он отметил, что предстоит создать высокотехнологичный каркас для инвестиций, который поможет каждому региону найти свои точки роста.
«Но только за государственные деньги мы инфраструктурные проблемы не решим, это очевидно. Нужно активнее привлекать в эту сферу частных инвесторов. Если необходимо, то корректировать законодательство так, чтобы у нас было больше возможностей для участия в проектах государственно-частного и муниципально-частного партнерства», — сказал он.
Rambler News Service: последние новости
Глава департамента жилищного обеспечения Минобороны назначен главой «ВЭБ капитала» ЕМГ опровергла информацию о закрытии радиостанции «Cпорт FM» Правительство включило Чечню в программу переселения соотечественников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС48
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
Путин нашел для Мутко новую работу
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение