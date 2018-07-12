Медведев призвал активнее привлекать частных инвесторов в инфраструктурные проекты

Инфраструктурные проблемы не решить только за счет государственных инвестиций, необходимо активнее привлекать к ним частных инвесторов, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства 12 июля.

«Нужно активнее решать инфраструктурные проблемы, они остаются одним из главных препятствий для инвестиций в инфраструктуру», — сказал Медведев.

Он отметил, что предстоит создать высокотехнологичный каркас для инвестиций, который поможет каждому региону найти свои точки роста.

«Но только за государственные деньги мы инфраструктурные проблемы не решим, это очевидно. Нужно активнее привлекать в эту сферу частных инвесторов. Если необходимо, то корректировать законодательство так, чтобы у нас было больше возможностей для участия в проектах государственно-частного и муниципально-частного партнерства», — сказал он.