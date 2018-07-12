С начала года в Воронежской области родилось порядка пяти тысяч первенцев

Как рассказала представитель департамента соцзащиты региона Ирина Трунаева, в январе-июне в Воронежской области родилось 4590 первенцев.

Напомним, с 1 января в связи с рождением первенца семьям с небольшим уровнем дохода выплачивают ежемесячное пособие. В Воронежской области размер выплаты составляет 8428 рублей. Всего с начала года за этим пособием обратилось 1370 семей — 30% от числа родивших первенца в регионе.

Также Ирина Трунаева напомнила, что в регионе установлено около 30 выплат с применением адресного подхода.