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С начала года в Воронежской области родилось порядка пяти тысяч первенцев
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С начала года в Воронежской области родилось порядка пяти тысяч первенцев 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Как рассказала представитель департамента соцзащиты региона Ирина Трунаева, в январе-июне в Воронежской области родилось 4590 первенцев.
Напомним, с 1 января в связи с рождением первенца семьям с небольшим уровнем дохода выплачивают ежемесячное пособие. В Воронежской области размер выплаты составляет 8428 рублей. Всего с начала года за этим пособием обратилось 1370 семей — 30% от числа родивших первенца в регионе.
Также Ирина Трунаева напомнила, что в регионе установлено около 30 выплат с применением адресного подхода.
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