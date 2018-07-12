Медведев назвал условия роста инвестиций до 25% ВВП

Дмитрий Медведев. Москва , 12 июля — «Вести. Экономика». Правительство РФ сегодня одобрило план по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли с 21% до 25% в валовом внутреннем продукте. Но его выполнение возможно при выполнении ряда условий, заявил премьер-министр РФ

Во-первых, необходимо сокращение госдоли на конкурентных рынках. "Для того, чтобы бизнес стал активней вкладываться в производственные проекты, нужна здоровая конкурентная среда. В этом разделе предусмотрены меры по постепенному сокращению доли государства на конкурентных рынках, в том числе через законодательно закрепленные ограничения на создание государственных структур", — заявил Медведев на заседании правительства. Во-вторых, необходимые «длинные» кредиты, инвестиции на долгий срок. Власти намерены увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике страны. С этой целью правительство РФ намерено повысить доступность «длинных денег» для малого и среднего бизнеса. "Это задача сложная, масштабная, рассчитанная не на один год, но без её решения мы вряд ли сможем добиться необходимых темпов экономического роста, не сможем стабильно развиваться при той конкуренции, и экономической, и политической, и технологической, которая существует. Надо скоординировать действия всех участников, подключить экспертов, бизнес и распределить ресурсы, которыми мы располагаем", — отметил Медведев. Работа будет структурирована по четырем блокам

"Во-первых, это системные меры по улучшению инвестиционного климата и снижению издержек бизнеса. Речь идёт о том, чтобы деловая среда стала более стабильной и комфортной для частных инвесторов, чтобы мы создали условия на макроуровне и поддерживали их в дальнейшем, обеспечили предсказуемые правила игры в области неналоговых платежей и тарифного регулирования, довели до завершения реформу контрольно-надзорной деятельности. Во-вторых, надо активнее решать инфраструктурные проблемы, они остаются одним из главных препятствий для инвестиций. По сути, нам предстоит создать высокотехнологичный «инфраструктурный каркас» для инвестиций, который поможет каждому региону найти собственные точки роста. Мы приняли решение о создании Фонда развития — это серьёзный ресурс. Надо определить механизмы инвестирования этих денег, порядок отбора инфраструктурных проектов и методику оценки результатов. Но только за государственные деньги мы инфраструктурные проблемы не решим, это очевидно. Надо активнее привлекать в эту сферу частных инвесторов. Если это необходимо, корректировать законодательство так, чтобы у нас было больше возможностей для участия в проектах государственно-частного и муниципально-частного партнёрства. У предпринимателя должна быть в этом смысле свобода выбора подходящей финансовой и инвестиционной схемы. В-третьих, для того чтобы бизнес стал активнее вкладываться в производственные проекты, нужна здоровая конкурентная среда. В этом разделе предусмотрены меры по постепенному сокращению доли государства на конкурентных рынках, в том числе через законодательно закреплённое ограничение на создание государственных структур. И в-четвёртых, финансовое обеспечение инвестиций. На сей счёт есть конкретные предложения. Речь идёт о том, чтобы сделать длинные деньги более доступными для малого и среднего бизнеса, инвестиции — более привлекательными и надёжными. В дальнейшем для отраслевых министерств должны быть установлены конкретные ключевые показатели эффективности по привлечению инвестиций — в увязке с отраслевыми мерами по их достижению. Нужно это сделать не позднее 1 октября текущего года".