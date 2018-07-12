Четыре до четверти

Кабинет министров утвердил меры для роста инвестиций в основной капитал

Правительство одобрило план министерства экономического развития по доведению доли инвестиций в основной капитал до 25 процентов ВВП. До 1 октября премьер-министр Дмитрий Медведев ждет конкретные ключевые показатели эффективности этой работы для каждого из отраслевых министерств.

В Послании Федеральному Собранию глава государства постановил увеличить долю инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте до 25 процентов для модернизации и технологического переоснащения реального сектора экономики. «Задача сложная, масштабная, рассчитанная не на один год, но без ее решения вряд ли мы сможем добиться необходимых темпов экономического роста», — подчеркнул председатель правительства на заседании, где рассматривался подготовленный минэкономразвития комплекс мер по кардинальному улучшению ситуации в инвестиционной сфере.

В 2017 году такая доля инвестиций составила 21 процент. Чтобы найти недостающие четыре процента, правительство намерено выстроить работу по четырем основным блокам. Во-первых, принять системные меры по улучшению инвестиционного климата и снижению издержек бизнеса. «Речь идет о том, чтобы деловая среда стала более стабильной и комфортной для частных инвесторов», — пояснил Медведев.

Во-вторых, предстоит активнее решать инфраструктурные проблемы, признанные одним из главных препятствий для притока инвестиций. Ранее было решено создать фонд развития. Его объем составит 0,5 процента ВВП. Для него должны определить механизмы инвестирования средств, порядок отбора проектов и методику оценки результатов.

— Но только за государственные деньги мы инфраструктурные проблемы не решим, — указал премьер-министр. — Нужно активнее привлекать в эту сферу частных инвесторов, если необходимо, корректировать законодательство так, чтобы у нас было больше возможностей для участия в проектах государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

В-третьих, экономике страны нужна здоровая конкурентная среда. Этот раздел плана предусматривает постепенное сокращение доли государства на конкурентных рынках.

Министерство экономического развития намерено снижать долю государства в экономике за счет выхода Банка России из капитала санируемых банков, отказа от использования унитарных предприятий, продолжения постепенной продажи государственных пакетов акций в крупных предприятиях и ускоренной малой приватизации. «Кроме того, считаем необходимым продолжать работу по повышению эффективности компаний с государственным участием. Эта работа будет включать в себя корректировку систем ключевых показателей эффективности, пересмотр долгосрочных программ развития в целях повышения эффективности инвестиций, фиксацию единых принципов дивидендной политики», — поделился планами глава минэкономразвития Максим Орешкин

Наконец, четвертый блок посвящен финансовому обеспечению инвестиций. Длинные деньги надо сделать более доступными для малого и среднего бизнеса, заявил Дмитрий Медведев.

— Для отраслевых министерств должны быть установлены конкретные ключевые показатели эффективности по привлечению инвестиций в увязке с отраслевыми мерами по их достижению. Нужно это сделать не позднее 1 октября, — установил премьер конкретные сроки.

Также на заседании кабинет министров принял решение выделить дополнительные 1,86 миллиарда рублей для обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями льготных категорий граждан. Средства на эти цели направляются ежегодно. В 2018 году предусмотрели более 31 миллиарда рублей. «Тем не менее тех, кто имеет право на такую поддержку со стороны государства, стало больше», — подчеркнул премьер. Вырос и норматив затрат на каждого льготника.

— Поэтому мы увеличиваем общую сумму субвенций до 33,5 миллиарда рублей, — сообщил он. — Это позволит закупить регионам необходимые лекарства.