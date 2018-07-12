Медведева рассказала об отличиях Канады от России

"В первую очередь, для меня необычно, что все люди здесь практически всегда улыбаются. Когда ты встречаешь кого-то, то тебя обязательно спрашивают: «Как дела? Как твой день?» Первое время я не понимала: «Почему вы у меня все это спрашиваете?» Это очень необычно. Но я думаю, что это даже лучше для развития, для тренировок. Здесь гораздо спокойнее. Это хорошо", — приводит слова Медведевой John Wilson Blades на YouTube-канале.

В Канаде российская фигуристка тренируется под руководством нового тренера Брайана Орсера

Ранее спортсменка выложила фотографию с тренировочного занятия.