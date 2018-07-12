Медведева: в Канаде всё не так, как в России. В том числе тренировки

Канаде. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями от начала тренировок с Брайаном Орсером

«Пока я здесь видела не так много, потому что нахожусь тут только неделю. У меня был лишь один выходной, который я провела, лёжа в постели. В будущем я хочу узнать и увидеть больше.

Меня поразило, что люди здесь всегда улыбаются. Когда встречаешь кого-то, тебя всегда спросят: «Как дела, как проходит твой день?». Поначалу я не могла понять, почему меня об этом спрашивают. Это было очень необычно. Но я думаю, что такая обстановка лучше в психологическом плане. В такой атмосфере легче тренироваться. Здесь очень тихо.