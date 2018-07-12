Кто в Нижегородской области не знает Вячеслава Василевского?

Кто в Нижегородской области не знает Вячеслава Василевского ? Профессиональный спортсмен, выступающий в ММА и боевом самбо, где он шестикратный чемпион мира! Но на прошлой неделе земляки увидели атлета в совершенно новом для него амплуа. Во Дворце спорта «Северная звезда» был запущен проект «Лидеры спорта», его автором выступил Вячеслав Василевский.

ПЕРВАЯ ПЯТЁРКА

Мероприятие стало настоящим праздником спорта. Свои умения демонстрировали совсем юные и уже именитые спортсмены. Маленьких улыбчивых «художниц» сменяли на ковре суровые накачанные парни — представители секции боевого самбо. Со звонкими криками взлетали над татами каратисты. Глухие удары падающих тел сопровождали выступление дзюдоистов….

Эти виды спорта — дзюдо, самбо, каратэ, художественная гимнастика, а также фигурное катание (по причине отсутствия льда фигуристы, к сожалению, не могли показать зрителям своё мастерство) — и включены в проект «Лидеры спорта» на начальном этапе. В дальнейшем представительство различных видов спорта будет расти.

— Цель проекта — раскрыть молодые таланты и вырастить новых спортивных звёзд, — отметил Вячеслав Василевский. — Уникальность проекта «Лидеры спорта» заключается в том, что к каждому участнику будет индивидуальный подход. Мы не собираемся останавливаться на пяти видах спорта: у нас грандиозные планы, и поддержка главы региона Глеба Никитина для нас очень важна. Уверен: вместе мы многого добьёмся. Участники проекта получат возможность тренироваться на лучших мировых площадках, работать с ведущими специалистами, улучшать свои показатели в спортивной карьере.

МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ ТАЛАНТА

Именно руководитель Нижегородской области Глеб Никитин дал старт этому начинанию.

— Проект станет своего рода лифтом между массовым спортом и спортом высших достижений, — сказал Глеб Сергеевич. — Мы должны обеспечить молодёжи понимание того, сколь много зависит от её таланта. Проект уникален тем, что он идёт от спортсменов. Я всегда поддерживаю инициативы, которые идут от самих людей. В данном случае я вижу, как у Вячеслава горят глаза. В 2017 году у нас были хорошие результаты: наши спортсмены завоевали на международных соревнованиях более 330 медалей разного достоинства. Создана хорошая инфраструктура, в том числе в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. А главное, есть талантливые тренеры. Поэтому проект очень важен для региона.

Спортсмены были очень рады встрече с главой Нижегородчины. Сколько фотографий было сделано, сколько вопросов задано! Юные грации, поначалу стеснявшиеся руководителей (вместе с Глебом Никитиным и Вячеславом Василевским на церемонии были министр спорта Нижегородской области Сергей Панов , директора ДЮСШ, СДЮСШОР, ФОКов), к концу разговора с жаром заверили, что будут учиться только на пятёрки и обязательно станут чемпионками.

НАДЕЖДЫ И ОЖИДАНИЯ

— Дочка уже участвовала в областных и даже всероссийских соревнованиях. Но, конечно, мечтает выступать так, как Дина и Арина Аверины, Елена Посевина, Дарья Шкурихина Анастасия Максимова , — рассказала Ольга Краева, мама 6-летней Алисы. — В Нижегородской области очень сильная школа художественной гимнастики, отличные тренеры, многое создано для занятий детей. Очень надеемся, что и проект «Лидеры спорта» поможет нам в реализации наших планов.

Алиса уже два года тренируется в секции художественной гимнастики ДЮСШ «Мещера» у Натальи Горчаковой

— Мы очень рады появлению нового проекта, — подчеркнула Наталья Викторовна. — Денег всегда не хватает, поэтому некоторые детки просто не могут поехать на соревнования, а вывезти их очень хочется. Будет здорово, если в этом направлении нам помогут.

— О проекте было много разговоров, — сказал директор ДЮСШ по самбо и дзюдо Максим Симанов. — Вячеслав не раз приезжал к нам в школу, общался, поднимал разные вопросы. И вот появился его проект «Лидеры спорта». Безусловно, поддержка спортсменам необходима, и в первую очередь финансовая. Есть затраты, с которыми ни школа, ни родители не справляются. Верим, что благодаря проекту у наших подающих надежды спортсменов будет шанс расти, повышать уровень спортивного мастерства. И очень важно, что проект «Лидеры спорта» не ориентирован на ребят какой-то конкретной возрастной группы. Если ребёнок талантлив, он всегда может попасть в программу. Вон девчушки, которые занимаются художественной гимнастикой, — им по 6-7 лет! Мы, со своей стороны, уже составили список спортсменов, претендующих на участие в проекте. Очень важно их сохранить, оставить у нас в регионе.

Как сообщили организаторы, ведётся работа по формированию штата профессиональных менеджеров, которые приступят к отбору кандидатов для участия в проекте «Лидеры спорта». Планируется, что пока это будут 3-4 спортсмена и тренер в каждом виде спорта.