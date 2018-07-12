Хамицаев: память о героях сохранят горы Северной Осетии

"Эти два товарища, которым мы посвятили вершины, проявили образцы достоинства, любви к Родине, патриотизма и героизма. Мы занимались этим вопросом два года, уточняли и измеряли. Вершины очень достойные", — отметил «Снежный Барс» Казбек Хамицаев.