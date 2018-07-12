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Хамицаев: память о героях сохранят горы Северной Осетии
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Хамицаев: память о героях сохранят горы Северной Осетии 

Sputnik Южная Осетия 7 часов назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Хамицаев\: память о героях сохранят горы Северной ОсетииПредседатель правительства России Дмитрий Медведев подписал документ об увековечении памяти двух погибших в Бесланском теракте спасателей. Именами Валерия Замараева и Дмитрия Кормилина названы две вершины, расположенные на территории Северной Осетии.
"Эти два товарища, которым мы посвятили вершины, проявили образцы достоинства, любви к Родине, патриотизма и героизма. Мы занимались этим вопросом два года, уточняли и измеряли. Вершины очень достойные", — отметил «Снежный Барс» Казбек Хамицаев.
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