Медведев поздравил с днем рождения актера Домогарова

"Незаурядный талант, романтический облик — это все о вас, замечательном актере, которого любят миллионы", — говорится в обращении, опубликованном на сайте правительства России. Медведев также написал, что артист буквально проживает роли на сцене и в кино. «Вместе с вашими героями хочется радоваться и грустить, размышлять и сопереживать», — отмечает глава правительства в телеграмме.