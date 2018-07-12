Медведев поздравил с днем рождения актера Домогарова 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму народному артисту России Александру Домогарову,.
"Незаурядный талант, романтический облик — это все о вас, замечательном актере, которого любят миллионы", — говорится в обращении, опубликованном на сайте правительства России. Медведев также написал, что артист буквально проживает роли на сцене и в кино. «Вместе с вашими героями хочется радоваться и грустить, размышлять и сопереживать», — отмечает глава правительства в телеграмме.
Александр Домогаров — артист театра и кино, телеведущий, исполнитель песен. Стал известен, сыграв Павла Горина в фильме Светланы Дружининой «Гардемарины III» (1992). Играл в сериалах «Графиня де Монсоро», «Марш Турецкого», «Идиот» и др.