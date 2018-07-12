Ещё
Медведев поздравил с днем рождения актера Домогарова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев поздравил с днем рождения актера Домогарова 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму народному артисту России Александру Домогарову,.
"Незаурядный талант, романтический облик — это все о вас, замечательном актере, которого любят миллионы", — говорится в обращении, опубликованном на сайте правительства России. Медведев также написал, что артист буквально проживает роли на сцене и в кино. «Вместе с вашими героями хочется радоваться и грустить, размышлять и сопереживать», — отмечает глава правительства в телеграмме.
Александр Домогаров — артист театра и кино, телеведущий, исполнитель песен. Стал известен, сыграв Павла Горина в фильме Светланы Дружининой «Гардемарины III» (1992). Играл в сериалах «Графиня де Монсоро», «Марш Турецкого», «Идиот» и др.
Газета.Ru: последние новости
Российская горнолыжница впечатлила подписчиков своей фигурой Сексуальная серфингистка похвастала формами на пляже Футболисты сборной России встретятся с фанатами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС52
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии138
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом165
Путин нашел для Мутко новую работу46
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения23
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение