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Юные разведчики «Самбо-70» успешно выполнили задание центра
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Юные разведчики «Самбо-70» успешно выполнили задание центра 

Наш Теплый стан 7 часов назад
Фото: Наш Теплый стан
10 июля в детском лагере центра спорта и образования «Самбо-70» состоялась игра «Юный разведчик» в формате квест-вопрос.
Все отряды получили маршрутные листы с заданиями и вопросами, ответы на которые необходимо было найти на территории «Самбо-70» или узнать у сотрудников. Сколько лучиков у солнышка на плацу, какого цвета глаза у руководителя «Московской смены-2018», сколько аистов на территории «Самбо-70», какой суп сегодня на обед, какой секрет хранит дерево на детской площадке — вот лишь несколько примеров сегодняшних вопросов. Последним было задание найти зашифрованное сообщение на скамейках и качелях.
Все отряды справились с задачей, в ближайшее время будут подведены итоги.
Об этом сообщается на сайте «Самбо-70».
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