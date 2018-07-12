Юные разведчики «Самбо-70» успешно выполнили задание центра

10 июля в детском лагере центра спорта и образования «Самбо-70» состоялась игра «Юный разведчик» в формате квест-вопрос.

Все отряды получили маршрутные листы с заданиями и вопросами, ответы на которые необходимо было найти на территории «Самбо-70» или узнать у сотрудников. Сколько лучиков у солнышка на плацу, какого цвета глаза у руководителя «Московской смены-2018», сколько аистов на территории «Самбо-70», какой суп сегодня на обед, какой секрет хранит дерево на детской площадке — вот лишь несколько примеров сегодняшних вопросов. Последним было задание найти зашифрованное сообщение на скамейках и качелях.

Все отряды справились с задачей, в ближайшее время будут подведены итоги.

Об этом сообщается на сайте «Самбо-70».