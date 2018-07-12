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Вести.net: Alphabet выделила разработку интернет-аэростатов и дронов-почтальонов в отдельные компании
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Вести.net: Alphabet выделила разработку интернет-аэростатов и дронов-почтальонов в отдельные компании 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
Alphabet, материнская компания Google, выделила сразу два воздухоплавательных проекта Loon и Wing в отдельные компании. Проект Project Loon создавался для запуска 100 000 огромных воздушных шаров в стратосферу, которые управляются переходя из одного воздушного течения в другое, и должны были помочь дать доступ в интернет миллиардам людей по всей земле.
Теперь это направление стало корпорацией Loon Incorporation, как и собственно и проект Wing, в рамках которого шла разработка беспилотных летательных аппаратов для доставки грузов. В качестве самостоятельных предприятий Loon и Wing продолжат работу в этих направлениях, но уже не на уровне исследований, а на уровне коммерческого внедрения.
А теперь к другим новостям. Стартап Magic Leap впервые за семь лет своего существования показал работу очков дополненной реальности. Подробности — в программе Вести.net.
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