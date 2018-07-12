Газзаев: «У Игнашевича есть хорошая возможность стать тренером» 

Экс-рулевой ЦСКА Валерий Газзаев высказался о перспективах защитника Сергея Игнашевича стать тренером.
"О Жиркове и Игнашевиче можно говорить только самые теплые слова. Это настоящие профессионалы, которые являются примером того, как надо служить своему делу. Не помню, чтобы я делал какие-то замечания во время тренировочного процесса. Люди на протяжении всей карьеры очень ответственно относились к своей профессиональной деятельности.
Они оба — ответственные люди, поэтому у них есть очень хорошая возможность стать тренерами. У бывших футболистов всегда есть приоритет в этом направлении и мне кажется, что они вполне могут воспользоваться своим потенциалом", — сказал Газзаев.
Напомним, после поражения от Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) в четвертьфинале ЧМ-2018 Игнашевич объявил о завершении карьеры.