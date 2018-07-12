Газзаев: «У Игнашевича есть хорошая возможность стать тренером»

"О Жиркове и Игнашевиче можно говорить только самые теплые слова. Это настоящие профессионалы, которые являются примером того, как надо служить своему делу. Не помню, чтобы я делал какие-то замечания во время тренировочного процесса. Люди на протяжении всей карьеры очень ответственно относились к своей профессиональной деятельности.

Они оба — ответственные люди, поэтому у них есть очень хорошая возможность стать тренерами. У бывших футболистов всегда есть приоритет в этом направлении и мне кажется, что они вполне могут воспользоваться своим потенциалом", — сказал Газзаев.