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Газзаев: «У Игнашевича есть хорошая возможность стать тренером»
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Газзаев: «У Игнашевича есть хорошая возможность стать тренером» 

Евро-футбол.Ру 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-рулевой ЦСКА Валерий Газзаев высказался о перспективах защитника Сергея Игнашевича стать тренером.
"О Жиркове и Игнашевиче можно говорить только самые теплые слова. Это настоящие профессионалы, которые являются примером того, как надо служить своему делу. Не помню, чтобы я делал какие-то замечания во время тренировочного процесса. Люди на протяжении всей карьеры очень ответственно относились к своей профессиональной деятельности.
Они оба — ответственные люди, поэтому у них есть очень хорошая возможность стать тренерами. У бывших футболистов всегда есть приоритет в этом направлении и мне кажется, что они вполне могут воспользоваться своим потенциалом", — сказал Газзаев.
Напомним, после поражения от Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) в четвертьфинале ЧМ-2018 Игнашевич объявил о завершении карьеры.
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