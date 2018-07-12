Философия самообороны. Поговорим о самой патриотичной борьбе в России

Спортивное единоборство, разработанное в 30-е годы в СССР для офицеров НКВД и военнослужащих. В отличие от других сумо, джиу-джитсу, дзюдо, в названии советской борьбы всё просто — это сокращение от САМозащита Без Оружия. По сей день в секциях по самбо отбоя нет от активной молодёжи. Почему? Спросим у приморских тренеров.

Тело и дух — Если не знаете, к какому виду спорта лежит душа ребёнка, отдавайте его в борьбу, — говорит тренер-преподаватель ДЮСШ Уссурийска Елена Селезнёва. — Под чутким руководством наставников дадут старт развитию всего его организма: координации, физических возможностей, логики, мышления, самостраховки. Основы гимнастики разовьют гибкость в теле и работу всех групп мышц, уроки по самообороне помогут ему постоять за себя и близких. Безусловно, не каждый ребёнок в будущем захочет связывать свою профессиональную деятельность с борьбой, но жизненные основы он здесь однозначно получит и укрепит.

За годы становления самбо вобрал в себя все самые лучшие техники и эффективные приёмы самозащиты из различных видов боевых искусств и национальной борьбы многих народов мира: армянской (кох), азербайджанской (гюлеш), казахской (казакша курес), узбекской (узбекча кураш), грузинской (чидаоба), татарской (көрәш), башкирской (башкортса көрәш), бурятской борьбы (Бухэ Барилдаан); молдавской (трынта), финско-французской, вольно-американской, швейцарской, английской борьбы ланкаширского и кемберлендского стилей, японского дзюдо и сумо и других видов единоборств.

— Навыки самозащиты — один из главных моментов самбо, которому мы учим детей. В непредвиденных ситуациях самбисты должны уметь «уложить на лопатки» противника, прежде чем последний нанесёт удар. Я преподаю спортивное, не боевое самбо, а потому мои воспитанники после отражения нападения скорее всего выйдут из конфликта или, если им угрожает опасность, очень быстро убегут. Не смейтесь, умение бегать — одно из важнейших качеств, позволяющее избежать угрозы своему здоровью и жизни, — продолжила Елена Григорьевна.

Миф о том, что борьба делает детей агрессивными, что в погоне показать свою удаль, могут причинить тяжких вред здоровью менее подготовленным оппонентам — неправда. Каждый тренер скажет, что самбо развивает только физические качества ребёнка, но и морально-волевые — дети настолько коммуникабельные, что для разрешения конфликта кулаки им не требуются, все размолвки решаются на уровне разговоров. В конечном итоге юные самбисты сами приходят к мысли, что гораздо интереснее доказать свою правоту в споре аргументами, а не «броском через бедро».

— Занятие я начинаю с вопроса: «чем силён борец?», — рассказывает руководитель спортивного клуба «Мастер» Артёма Алексей Писаренко. — Дети с уверенностью отвечают: «борец силён словом» и приводят свои примеры. Ребята понимают, что на спортсмена принято равняться, а потому они должны сделать всё, чтобы стать положительным примером для всех. Проходить мимо конфликта, особенно если в него ввязан слабый, нельзя, но борец должен сделать так, чтобы драка в итоге не состоялась. Ни у одной секции нет в планах вырастить из каждого воспитанника профессионального борца, главная цель занятий — крепкое здоровье и целеустремлённость подрастающего поколения.

Есть девушки в русских селеньях

Самбо одинаково показан мальчикам и девочкам. Во Владивостоке больше 30 лет действует центр спортивной подготовки «Амазонка» — женская школа единоборств.

— История создания школы началась со случая из моей жизни, — вспоминает руководитель центра Юрий Леонтьев . — В 7-8 классе у моей одноклассницы-волейболистки случилась неприятность: в парке напали негодяи и хотели надругаться. Избежать страшной участи ей помогли навыки самообороны, полученные от папы-единоборца. Тогда-то я и подумал, что девушкам жизненно необходима борьба, чтобы быть уверенными в себе и уметь защитить себя. А самбо вобрал в себя всё самое лучшее от различных единоборств. В отличие от других видов борьбы, например, греко-римской или вольной, которые могут добавить мужественных ноток женским телам, самбо помогает девушкам оставаться женственными, привлекательными, но в тоже время сильными духом и телом. Глядя на наших самбисток, достаточно сложно понять, что они вообще занимаются единоборствами. Исключение — генетически расположенные к набору массы девушки, но и они выглядят достаточно гармонично. В 70-е годы женскую школу единоборств пытались запретить, говоря, что мы портим девушек, мешаем им заниматься тем, что в них заложила природа. Всё это в конечном итоге оказалось полнейшей чушью. Школу отстояли, основали первые в России женские соревнования по самбо, а воспитанницы успешно вышли замуж и родили деток. По сей день мы ломаем стереотипы о «неженском деле», воспитываем чемпионок, замечательных мам и просто счастливых женщин, умеющих в случае чего дать сдачи.

На каждом мероприятии, чтобы развеять миф о мужеподобных девушках-самбистах, приморские амазонки исполняют грациозный танец полонез в бальных платьях.

Только без драк

Тренеры отметили, что с каждым годом интерес молодёжи к самбо возрастает в разы. По мнению Елены Селезнёвой, это связано с нежеланием родителей отдавать детей в травматичные виды спорта, но при этом дать возможность маленькой личности научиться постоять за себя.

— Раньше в «тренде» был бокс — сильные руки, накачанное тело, резкие точные удары и… большой шанс получить по голове во время тренировок или остаться без пары зубов. Люди, видящие себя в этом виде спорта, прекрасно понимают все плюсы и минусы бокса и принимают их. Другое дело родители, которые записывают детей в секции для оздоровления, а не больших спортивных достижений. Они чаще всего выбирают самбо из соображения безопасности для здоровья — у нас почти нет ударных техник. Наша главная задача не побить соперника, а сделать так, чтобы он принял положение лёжа без травм, — поясняет Елена Григорьевна.

При желании начинающий самбист может уйти в боевое ответвление, но только после совершеннолетия — по достижению 18 лет.

Воспитанники всех представленных в статье спортивных школ приморья постигают азы советского единоборства бесплатно или за символичную плату. Дополнительные траты родителей тоже не велики: на один год ребёнку необходимо приобрести куртку-самбовку, которую можно перепродать младшим ребятам, шорты и борцовки. По желанию можно дополнить форму специальными эластичными налокотниками и наколенниками.

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