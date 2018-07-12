На предприятиях ЖКХ введут публичное управление

Правительство внесло в Государственную думу законопроекты, нацеленные на обеспечение бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев , первый законопроект предусматривает возможность введения публичного управления предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, если они не выполняют свои функции. «От этого могут пострадать люди, могут возникнуть проблемы. Речь идет об аварийных отключениях тепла, воды и о неспособности предприятий ЖКХ исправить ситуацию. А также о тех случаях, когда угроза отключения по объективным обстоятельствам неизбежна, но в то же время коммунальные службы ничего не делают, чтобы это предотвратить», — подчеркнул глава кабмина.

Законопроект также предусматривает запрет на создание новых муниципальных унитарных предприятий и государственных унитарных предприятий, то есть МУПов и ГУПов, в сфере тепло— и водоснабжения. Уже действующие должны быть преобразованы в казенные предприятия в течение полутора лет. Это делается для того, чтобы в случае банкротства невозможно было просто списать их долги. «Такая мера должна остановить рост задолженности коммунальных предприятий перед поставщиками», — подчеркивает Дмитрий Медведев.

Второй законопроект вводит административную ответственность собственников и руководителей жилищно-коммунальных компаний за нарушение нормативов по созданию и использованию запасов топлива. Это поможет устранить лазейки для различных злоупотреблений, в том числе хищений, чтобы топлива хватало для надежного и бесперебойного теплоснабжения, а температура воды в трубах, батареях соответствовала нормативным требованиям. «Надеюсь, эти нововведения позволят прежде всего более эффективно предотвращать чрезвычайные ситуации в сфере ЖКХ, ликвидировать их последствия, в целом снизить количество технологических нарушений в работе жилищно-коммунальных компаний, в том числе за счет более строгого спроса с их владельцев и руководителей», — констатировал Дмитрий Медведев.