Ещё
На предприятиях ЖКХ введут публичное управление
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На предприятиях ЖКХ введут публичное управление 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: Российская Газета
Правительство внесло в Государственную думу законопроекты, нацеленные на обеспечение бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Как отметил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, первый законопроект предусматривает возможность введения публичного управления предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, если они не выполняют свои функции. «От этого могут пострадать люди, могут возникнуть проблемы. Речь идет об аварийных отключениях тепла, воды и о неспособности предприятий ЖКХ исправить ситуацию. А также о тех случаях, когда угроза отключения по объективным обстоятельствам неизбежна, но в то же время коммунальные службы ничего не делают, чтобы это предотвратить», — подчеркнул глава кабмина.
Законопроект также предусматривает запрет на создание новых муниципальных унитарных предприятий и государственных унитарных предприятий, то есть МУПов и ГУПов, в сфере тепло— и водоснабжения. Уже действующие должны быть преобразованы в казенные предприятия в течение полутора лет. Это делается для того, чтобы в случае банкротства невозможно было просто списать их долги. «Такая мера должна остановить рост задолженности коммунальных предприятий перед поставщиками», — подчеркивает Дмитрий Медведев.
Второй законопроект вводит административную ответственность собственников и руководителей жилищно-коммунальных компаний за нарушение нормативов по созданию и использованию запасов топлива. Это поможет устранить лазейки для различных злоупотреблений, в том числе хищений, чтобы топлива хватало для надежного и бесперебойного теплоснабжения, а температура воды в трубах, батареях соответствовала нормативным требованиям. «Надеюсь, эти нововведения позволят прежде всего более эффективно предотвращать чрезвычайные ситуации в сфере ЖКХ, ликвидировать их последствия, в целом снизить количество технологических нарушений в работе жилищно-коммунальных компаний, в том числе за счет более строгого спроса с их владельцев и руководителей», — констатировал Дмитрий Медведев.
Российская Газета: последние новости
Чечня и КЧР включены в программу переселения соотечественников Медведев призвал наказать виновных в проблемах ТЭК в регионах СКФО Квитанция письмом
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС52
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии139
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом168
Путин нашел для Мутко новую работу48
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения23
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение