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Пять футбольных центров построят в Санкт-Петербурге
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Пять футбольных центров построят в Санкт-Петербурге 

Российский стадион 14 часов назад
Фото: Российский стадион
Пять спортивных центров для занятий футболом будут построены в Санкт-Петербурге за счет средств бюджета и инвесторов в ближайшие годы, а уже созданные к чемпионату мира тренировочные базы будут переданы районным спортивным учреждениям, включая школы олимпийского резерва. Об этом заявил председатель комитета по физической культуре и спорту города Павел Белов.
"Адресной инвестиционной программой предусмотрено строительство спортивной школы в Красносельском районе на проспекте Ветеранов за счет средств бюджета. После завершения строительства данной спортивной школы в ее структуре планируется открыть отделение футбола".
По данным комитета, за счет привлеченных средств инвесторов также планируется строительство четырех спортивных объектов, связанных с развитием детского футбола. Три из них появятся в Приморском районе, где последние годы идет активная жилищная застройка, и один — во Фрунзенском районе. Три тренировочные базы в Пушкинском, Петродворцовом и Курортном районах, созданные к чемпионату мира, согласно утвержденной Министерством спорта РФ концепции использования наследия чемпионата уже переданы в пользование государственным центрам физической культуры и спорта, включая спортивные школы олимпийского резерва. Там смогут заниматься спортом дети и взрослые. В настоящее время на территории Санкт-Петербурга насчитывается 7 тысяч 203 физкультурно-оздоровительных сооружения. Среди них 8 стадионов с трибунами на более 1,5 тысяч мест, 78 полноразмерных футбольных полей с трибунами и без них и три крытых футбольных манежа. Кроме того, во всех районах оборудованы свыше 600 пришкольных спортивных площадок, в состав которых входит футбольное поле с искусственным покрытием нестандартных размеров. Все эти спортивные объекты находятся под контролем Комиссии по сертификации стадионов федерации футбола во главе с Дмитрием Кореловым и используются для развития всех разновидностей массового и профессионального футбола в Санкт-Петербурге.
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