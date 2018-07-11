Максим Сушинский: У нас даже в мыслях не было потерять Михеева

— Очень просто удалось отстоять Михеева, у него контракт. Зачем нам отпускать игрока, который у нас лучший, мы считаем, что он поможет нам. У нас даже в мыслях не было его потерять, — сказал Сушинский

По его словам, клуб продолжает вести переговоры с защитником Евгением Медведевым

— С Медведевым мы пока не договорились, но он приезжает на сборы, он проходит медосмотр, завтра-послезавтра будет разговаривать с Бобом (Хартли, главным тренером ХК «Авангард, — рассказал президент клуба.

В минувшем КХЛ Михеев стал лучшим бомбардиром „Авангарда“, набрав 40 (19+21) очков. Среди защитников лучший результат показал капитан команды Евгений Медведев с 32 (12+20) очками.