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Максим Сушинский: У нас даже в мыслях не было потерять Михеева
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Максим Сушинский: У нас даже в мыслях не было потерять Михеева 

Советский спорт 20 часов назад
— Очень просто удалось отстоять Михеева, у него контракт. Зачем нам отпускать игрока, который у нас лучший, мы считаем, что он поможет нам. У нас даже в мыслях не было его потерять, — сказал Сушинский.
По его словам, клуб продолжает вести переговоры с защитником Евгением Медведевым.
— С Медведевым мы пока не договорились, но он приезжает на сборы, он проходит медосмотр, завтра-послезавтра будет разговаривать с Бобом (Хартли, главным тренером ХК «Авангард, — рассказал президент клуба.
В минувшем КХЛ Михеев стал лучшим бомбардиром „Авангарда“, набрав 40 (19+21) очков. Среди защитников лучший результат показал капитан команды Евгений Медведев с 32 (12+20) очками.
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