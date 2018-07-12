Владимир Васильев принял участие в Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО

В заседании наряду со всеми главами СКФО принял участие и врио Главы Дагестана Владимир Васильев.

Ключевыми темами заседания стали топливно-энергетический комплекс Северного Кавказа и приоритетные направления работы в рамках госпрограмм и национальных проектов. Оба проекта курировать будет вице-премьер Виталий Мутко

«В прошлом году регионы СКФО оплатили менее 85% потребленного газа, в результате чего общий долг за газ вырос на 13 млрд руб., а за электроэнергию — на 3,5 млрд руб. Часть задолженности гасится, но проблема заключается в том, что платежи всё равно не составляют требуемой суммы, то есть стопроцентной оплаты нет. И, соответственно, общий объём задолженности продолжает расти», — отметил Медведев.

Затронул Медведев и проблему изношенности газовых и электрических сетей в СКФО. По словам главы кабмина, на потери при транспортировке часто списывают всё, что было украдено как в результате самовольных подключений и врезок, так и с применением различных схем уклонения от уплаты.

«Ветхие сети, абсолютно неточные клиентские базы — это всё выгодно, прежде всего, тем, кто на этом зарабатывает. Они тормозят решение этих проблем и подпитывают коррупцию в этой сфере», — рассказал он.

В 2017 году Северный Кавказ стал приоритетной территорией, но работа, по словам премьер-министра, не ведётся на должном уровне. Спецразделы по регионам будут реализоваться в 22 госпрограммах из предполагаемых 28, финансирование проектов также не большое.

«Главная задача — сделать жизнь людей более обеспеченной и благополучной. Очевидно, что для решения этой задачи в округе требуются серьёзные усилия. И это должно быть учтено в планах мероприятий по приоритетным проектам. Особенно по таким направлениям, как состояние школ в округе, развитие научного и культурного потенциала. Внимательного отношения, конечно, требует и уникальная природа Кавказа, и целый ряд других вопросов», — заявил Медведев.