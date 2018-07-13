Юные соколинцы смогут забрать насовсем книги из библиотеки №103

Из фондов культурного учреждения желающие могут забрать более 400 книг.

Уточнить, какие именно книги предлагается забрать безвозмездно из детской библиотеки №103, можно сайте акции. Напомним, библиотека находится в доме №28/14 по Ткацкой улице.

Фото: icmos.ru.