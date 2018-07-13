Ещё
Юные соколинцы смогут забрать насовсем книги из библиотеки №103
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юные соколинцы смогут забрать насовсем книги из библиотеки №103 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
Из фондов культурного учреждения желающие могут забрать более 400 книг.
Детская библиотека № 103 Соколиной горы принимает участие в акции «Списанные книги». Здесь можно найти книги Есенина и Чехова, Толстова и Лермонтова, подлежащие списанию. Кроме того, для юных соколинцев подготовлены книги Сергея Иванова «Воздухоплаватели», Веры Чаплиной «В нашем лесу», Владимира Железникова «Чудак из 6Б» и Владимира Тендрякова «Весенние перевёртыши». Любители транспортной тематики смогут забрать в домашние библиотеки книгу Анатолия Маркуши «Вам — взлёт!», Никиты Андреева «Взлетевшие к звёздам».
Уточнить, какие именно книги предлагается забрать безвозмездно из детской библиотеки №103, можно сайте акции. Напомним, библиотека находится в доме №28/14 по Ткацкой улице.
Фото: icmos.ru.
Управа района Соколиная гора: последние новости
По просьбе жителей района проведут реконструкцию мусорной площадки на 8-й улице Соколиной горы Собянин пригласил москвичей на празднование Дня города Власти Москвы поддержали предложение ЕР обеспечить жильем инвалидов-колясочников
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент173
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками351
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС171
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала113
Порошенко «создал» новую модель закупки газа РФ12
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение