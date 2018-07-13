Юные соколинцы смогут забрать насовсем книги из библиотеки №103 

Из фондов культурного учреждения желающие могут забрать более 400 книг.
Детская библиотека № 103 Соколиной горы принимает участие в акции «Списанные книги». Здесь можно найти книги Есенина и Чехова, Толстова и Лермонтова, подлежащие списанию. Кроме того, для юных соколинцев подготовлены книги Сергея Иванова «Воздухоплаватели», Веры Чаплиной «В нашем лесу», Владимира Железникова «Чудак из 6Б» и Владимира Тендрякова «Весенние перевёртыши». Любители транспортной тематики смогут забрать в домашние библиотеки книгу Анатолия Маркуши «Вам — взлёт!», Никиты Андреева «Взлетевшие к звёздам».
Уточнить, какие именно книги предлагается забрать безвозмездно из детской библиотеки №103, можно сайте акции. Напомним, библиотека находится в доме №28/14 по Ткацкой улице.
Фото: icmos.ru.