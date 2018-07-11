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Сушинский: ХК «Авангард» не рассматривал возможность обмена Ильи Михеева в СКА
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Сушинский: ХК «Авангард» не рассматривал возможность обмена Ильи Михеева в СКА 

ТАСС 23 часа назад
ОМСК, 11 июля. /ТАСС/. Хоккейный клуб «Авангард» не рассматривал возможность обмена нападающего Ильи Михеева в санкт-петербургский СКА. Об этом сообщил ТАСС президент омского клуба Максим Сушинский.
"Очень просто удалось отстоять [Михеева], у него контракт. Зачем нам отпускать игрока, который у нас лучший, мы считаем, что он поможет нам. У нас даже в мыслях не было его потерять", — заявил Сушинский.
Он также отметил, что клуб продолжает вести переговоры с защитником Евгением Медведевым. «С Медведевым мы пока не договорились, но он приезжает на сборы, он проходит медосмотр, завтра-послезавтра будет разговаривать с Бобом (Хартли, главным тренером ХК „Авангард“ — прим. ТАСС)», — рассказал президент клуба.
В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Илья Михеев стал лучшим бомбардиром «Авангарда», набрав 40 очков (19 голов + 21 передача). Среди защитников лучший результат показал капитан команды Евгений Медведев с 32 очками (12 голов + 20 передач).
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