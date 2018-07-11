Сушинский: ХК «Авангард» не рассматривал возможность обмена Ильи Михеева в СКА

"Очень просто удалось отстоять [Михеева], у него контракт. Зачем нам отпускать игрока, который у нас лучший, мы считаем, что он поможет нам. У нас даже в мыслях не было его потерять", — заявил Сушинский.

Он также отметил, что клуб продолжает вести переговоры с защитником Евгением Медведевым . «С Медведевым мы пока не договорились, но он приезжает на сборы, он проходит медосмотр, завтра-послезавтра будет разговаривать с Бобом (Хартли, главным тренером ХК „Авангард“ — прим. ТАСС)», — рассказал президент клуба.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Илья Михеев стал лучшим бомбардиром «Авангарда», набрав 40 очков (19 голов + 21 передача). Среди защитников лучший результат показал капитан команды Евгений Медведев с 32 очками (12 голов + 20 передач).