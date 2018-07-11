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Медведев потребовал наказать виновных в воровстве газа на Северном Кавказе
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Медведев потребовал наказать виновных в воровстве газа на Северном Кавказе 

Вести.Ru 11 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Фото: Пресс-служба Правительства РФ
Москва, 11 июля — «Вести. Экономика». Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил рост долгов за газ и электроэнергию в Северо-Кавказском федеральном округе, потребовав от руководства региона, компаний и правоохранительных органов усилить борьбу с энергопотерями в регионе. В ходе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Дмитрий Медведев заявил о том, что рост неплатежей связан с отсутствием должного учёта поставленных энергоресурсов и системной работы с потребителями, добавив, что воровство энергоресурсов часто осуществляется под видом потерь при транспортировке. При этом Дмитрий Медведев констатировал серьезную изношенность энергетической инфраструктуры Кавказа. «Начнём с топливно-энергетического комплекса. Проблема давняя и главная — это неплатежи. В прошлом году было оплачено меньше 85% потреблённого газа. Общая задолженность выросла на 13 млрд рублей. Долги за электроэнергию увеличились более чем на 3,5 млрд В этом году ситуация фактически не меняется и задолженность продолжает расти. Да, часть задолженности гасится, но проблема заключается в том, что платежи всё равно не составляют требуемой суммы, то есть стопроцентной оплаты нет. И соответственно, общий объём задолженности продолжает расти. Неплатежи в значительной степени вызваны отсутствием должного учёта поставленных энергоресурсов и системной работы с потребителями. Мы с вами — я в данном случае уже обращаюсь к руководителям регионов, входящих в округ, — это всё хорошо знаем. Газовые и электрические сети на Кавказе сильно изношены. И на потери при транспортировке часто списывают всё, что фактически было просто украдено — как в результате самовольных подключений и врезок, так и с применением различных схем уклонения от уплаты, включая намеренное банкротство предприятий ЖКХ и энергосбытов. Ветхие сети (иногда непонятно, кому принадлежащие, бесхозные, или хозяин всем известен, но юридически этого хозяина найти невозможно, хотя фактически понятно, кто что контролирует), абсолютно неточные клиентские базы — это всё выгодно прежде всего самим злоумышленникам, то есть тем, кто на этом зарабатывает. Они тормозят решение этих проблем и подпитывают коррупцию в этой сфере. Чтобы переломить ситуацию, требуется координация усилий глав регионов, руководства энергокомпаний и правоохранительных органов. Мы с вами уже этим занимались на протяжении нескольких предыдущих лет. Ещё раз хочу сказать: ситуация в чём-то меняется, но меняется недостаточно. Потребуются и кадровые решения, и, конечно, наказание виновных. Хочу сегодня услышать, что было сделано в этом направлении как по линии федеральных структур, так и энергетических компаний, какие есть предложения. Естественно, обсудим это с участием руководителей регионов».
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