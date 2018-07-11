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Дмитрий Медведев выразил надежду, что Михаил Ведерников вошёл в курс дел в Псковской области
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Дмитрий Медведев выразил надежду, что Михаил Ведерников вошёл в курс дел в Псковской области 

Псковская губерния 11 июля 2018
Фото: Псковская губерния
В загородной резиденции председателя правительства РФ Горки-9 11 июля прошла рабочая встреча премьер-министра Дмитрия Медведева и врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Как сообщает пресс-служба правительства России, в рамках встречи они обсудили ряд вопросов, связанных с развитием региона, ход подготовки к 39-м Ганзейским дням и реализацию крупных инфраструктурных проектов на территории Псковской области. Медведев выразил надежду, что Ведерников вошёл в курс дела и разобрался, чем следует заниматься. «Хотел бы услышать от вас анализ ситуации, каковы сейчас основные показатели региона, что удалось сделать за относительно короткий период, пока вы временно исполняете обязанности руководителя региона, и какие планы на будущее», — уточнил глава правительства. Ведерников отметил, что несмотря на сложность исполнения регионального бюджета, Псковская область выполняет все принятые на себя ранее обязательства социального характера. «На начало года у нас неплохие показатели по росту промышленного производства, они составляют сейчас 1,8%. Также развивается сельское хозяйство, рост на начало года составил 6,2 процента. Мы ведём активную работу по развитию особой экономической зоны „Моглино“, на сегодняшний день там зарегистрированы девять резидентов с общим объёмом инвестиций 4,7 миллиарда рублей», — заявил врио главы Псковской области. Также Ведерников рассказал, что на сегодняшний день в «Моглино» планируют зайти ещё четыре предприятия, одно из них — группа компаний «Титан», общий объём финансирования — порядка 13 млрд рублей. По его словам, интерес к особой экономической зоне остаётся достаточно высоким.
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