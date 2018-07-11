Медведев призвал не затягивать с проектом о помощи пострадавшим от паводка

В ходе встречи исполняющий обязанности губернатора края Виктор Томенко обратил внимание премьера на неблагоприятные погодные условия, произошедший паводок в марте и апреле.

"Март и апрель текущего года привели к тому, что большое количество земляков и жителей Алтайского края оказались в числе пострадавших. Мы обращались к правительству РФ , и помощь такую край получил — порядка 400 миллионов рублей, было подписано в мае постановление, и на сегодня (средства) все доведены до получателей", — сказал Томенко.

Он отметил, что в результате выяснилось, что в помощи также нуждаются дополнительно порядка 5,5 тысяч человек.

"Хорошо, как только подготовите все необходимые бумаги, — здесь действительно затягивать нельзя, потому что это человеческие судьбы, люди, которые оказались в сложном положении, — сразу же передавайте в аппарат правительства", — сказал Медведев.