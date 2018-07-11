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Медведев призвал не затягивать с проектом о помощи пострадавшим от паводка
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Медведев призвал не затягивать с проектом о помощи пострадавшим от паводка 

РИА Новости 11 июля 2018
ГОРКИ, 11 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал не затягивать с проектом распоряжения об оказании дополнительной помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков в Алтайском крае.
В ходе встречи исполняющий обязанности губернатора края Виктор Томенко обратил внимание премьера на неблагоприятные погодные условия, произошедший паводок в марте и апреле.
"Март и апрель текущего года привели к тому, что большое количество земляков и жителей Алтайского края оказались в числе пострадавших. Мы обращались к правительству РФ, и помощь такую край получил — порядка 400 миллионов рублей, было подписано в мае постановление, и на сегодня (средства) все доведены до получателей", — сказал Томенко.
Он отметил, что в результате выяснилось, что в помощи также нуждаются дополнительно порядка 5,5 тысяч человек.
"Такую работу мы сейчас с МЧС России и Минфином России проводим, проект распоряжения подготовлен, будет представлен вам на подпись", — сказал Томенко.
"Хорошо, как только подготовите все необходимые бумаги, — здесь действительно затягивать нельзя, потому что это человеческие судьбы, люди, которые оказались в сложном положении, — сразу же передавайте в аппарат правительства", — сказал Медведев.
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