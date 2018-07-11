На развитие спорта в Башкортостане выделили 87 миллионов рублей

Как сообщает пресс-служба правительства региона, средства направят на развитие школ бадминтона, биатлона, бобслея, бокса, велоспорта, горнолыжного спорта, гребли на байдарках, фехтовании и других. Средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики». Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Общероссийском народном фронте предлагают изменить приоритеты госполитики в сфере физкультуры и спорта: на первом месте должен быть любительский и массовый спорт, а не спорт высших достижений.