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На развитие спорта в Башкортостане выделили 87 миллионов рублей
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На развитие спорта в Башкортостане выделили 87 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 11 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает пресс-служба правительства региона, средства направят на развитие школ бадминтона, биатлона, бобслея, бокса, велоспорта, горнолыжного спорта, гребли на байдарках, фехтовании и других.
Средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики».
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Общероссийском народном фронте предлагают изменить приоритеты госполитики в сфере физкультуры и спорта: на первом месте должен быть любительский и массовый спорт, а не спорт высших достижений.
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