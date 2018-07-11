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«ВЭБ Капитал» отдали полковнику запаса
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«ВЭБ Капитал» отдали полковнику запаса
News.ru
11 июля 2018
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«Дочка»
«Внешэкономбанка»
получит нового руководителя в лице
Сергея Пирогова
, который ранее руководил жилищным департаментом
Минобороны
.
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