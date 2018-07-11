Ещё
Глава департамента жилищного обеспечения Минобороны назначен главой «ВЭБ капитала»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава департамента жилищного обеспечения Минобороны назначен главой «ВЭБ капитала» 

Rambler News Service 11 июля 2018
Глава департамента жилищного обеспечения Минобороны Сергей Пирогов назначен главой «ВЭБ капитала», он будет заниматься, в том числе, вопросами приватизации федеральной собственности, сообщила пресс-служба Внешэкономбанка.
«Решением наблюдательного совета ООО «ВЭБ Капитал» на должность генерального директора компании назначен Сергей Владимирович Пирогов. Ранее он занимал должность руководителя департамента жилищного обеспечения Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что «в команде группы ВЭБ Сергей Пирогов будет отвечать за реализацию основных направлений деятельности ООО „ВЭБ Капитал“, включая повышение эффективности управления непрофильными активами группы, проектами по их реструктуризации, развитию и реализации, а также вопросами приватизации федеральной собственности».
Rambler News Service: последние новости
Потребители Северного Кавказа в 2017 году не оплатили более 15% потреблённого газа ЕМГ опровергла информацию о закрытии радиостанции «Cпорт FM» Медведев призвал активнее привлекать частных инвесторов в инфраструктурные проекты
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС53
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии139
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом169
Путин нашел для Мутко новую работу47
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения23
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение