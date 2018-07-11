Глава департамента жилищного обеспечения Минобороны назначен главой «ВЭБ капитала»

«Решением наблюдательного совета ООО «ВЭБ Капитал» на должность генерального директора компании назначен Сергей Владимирович Пирогов. Ранее он занимал должность руководителя департамента жилищного обеспечения Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что «в команде группы ВЭБ Сергей Пирогов будет отвечать за реализацию основных направлений деятельности ООО „ВЭБ Капитал“, включая повышение эффективности управления непрофильными активами группы, проектами по их реструктуризации, развитию и реализации, а также вопросами приватизации федеральной собственности».