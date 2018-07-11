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В спорткомплексе «Южный» провели профилактическую беседу «Твоя жизнь в твоих руках»
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В спорткомплексе «Южный» провели профилактическую беседу «Твоя жизнь в твоих руках» 

Управа района Братеево города Москвы 23 часа назад
Фото: Братеево
Профилактическая беседа «Твоя жизнь в твоих руках» состоялась в местном центре досуга и спорта «Южный» во вторник, 10 июля.
Психолог Елена Шевелева в игровой форме объяснила детям разницу между хорошими и плохими привычками, рассказала об отношениях в благополучной и неблагополучной семьях. Однако главной темой встречи была тема правильного выбора своего пути. Мы сами выбираем себе привычки, мы сами выбираем, как относиться к членам своей семьи.
— К нам пришли ребята из лагеря «Московская смена» соседнего района, — рассказала редактору газеты Елена Шевелева, — Они были фактически одного возраста — где-то до 11 лет. И, конечно, эта тема как раз для них актуальна. Моя фишка — это игры, поэтому вопроса, как заинтересовать ребят, у нас не возникло. Было приятно, что все принимали в этом участие.
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