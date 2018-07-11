Валерий Газзаев: У Игнашевича есть очень хорошая возможность стать тренером 

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о перспективах защитника Сергея Игнашевича стать тренером.
«О Жиркове и Игнашевиче можно говорить только самые теплые слова, — приводит ТАСС слова Газзаева. — Это настоящие профессионалы, которые являются примером того, как надо служить своему делу, не случайно они и по сей день находятся в отличной форме. Не помню, чтобы я делал какие-то замечания во время тренировочного процесса. Люди на протяжении всей карьеры очень ответственно относились к своей профессиональной деятельности.
Они оба — ответственные люди, поэтому у них есть очень хорошая возможность стать тренерами. У бывших футболистов всегда есть приоритет в этом направлении и мне кажется, что они вполне могут воспользоваться своим потенциалом».
Напомним, после поражения от Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4) в ¼ финала чемпионата мира 38-летний Игнашевич объявил о завершении карьеры и планах стать тренером. Через несколько дней 34-летний Жирков, пропускавший матч из-за травмы, заявил, что больше не будет играть за сборную.