Медведев надеется на эффективность новых управленцев на Северном Кавказе

Об этом Дмитрий Медведев заявил 11 июля в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Отметив, что «проблем в округе немало и все они требуют эффективного решения», премьер-министр выразил надежду, что новые назначенцы с ними справятся.

Напомним, в новом правительстве РФ Сергей Чеботарёв сменил бывшего главу Минкавказа Льва Кузнецова . Замена также произошла и в полпредстве президента РФ в СКФО. Новым полномочным представителем стал Александр Матовников, заменив на этом посту Олега Белавенцева.

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