Медведев надеется на эффективность новых управленцев на Северном Кавказе 

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что проблемы Северного Кавказа поможет решить смена кадров. В более эффективном развитии округа он рассчитывает на вице-премьера Виталия Мутко, который курирует этот регион, нового главу Минкавказа Сергея Чеботарева и полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова.
Об этом Дмитрий Медведев заявил 11 июля в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Отметив, что «проблем в округе немало и все они требуют эффективного решения», премьер-министр выразил надежду, что новые назначенцы с ними справятся.
Напомним, в новом правительстве РФ Сергей Чеботарёв сменил бывшего главу Минкавказа Льва Кузнецова. Замена также произошла и в полпредстве президента РФ в СКФО. Новым полномочным представителем стал Александр Матовников, заменив на этом посту Олега Белавенцева.
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