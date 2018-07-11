Внучка Матвиенко оказалась футбольной фанаткой

«Моей внучке девять лет. Она не отходила от телевизора, смотрела все футбольные матчи», — рассказала Матвиенко корреспонденту News.ru. По ее словам, теперь все мальчики во дворах гоняют мяч. «У нас будут расти новые чемпионы», — уверена она.

Говоря о российских футболистах, политик заявила, что сборная совершила настоящий подвиг. «Далеко не все верили, что это возможно, и несмотря на это наша команда блистатетльно выступила и подарила нам бурю положительных эмоций. Мне кажется, это повысит у нас веру в себя». Она также отметила, что мундиаль-2018 и выступление россиян на нем войдут в историю.