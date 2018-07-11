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Внучка Матвиенко оказалась футбольной фанаткой
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Внучка Матвиенко оказалась футбольной фанаткой 

News.ru 11 июля 2018
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с генеральным секретарем ФИФА Фатмой Самурой. Во время общения с журналистами политик поделилась эмоциями от проходящего в России мундиаля.
«Моей внучке девять лет. Она не отходила от телевизора, смотрела все футбольные матчи», — рассказала Матвиенко корреспонденту News.ru. По ее словам, теперь все мальчики во дворах гоняют мяч. «У нас будут расти новые чемпионы», — уверена она.
Говоря о российских футболистах, политик заявила, что сборная совершила настоящий подвиг. «Далеко не все верили, что это возможно, и несмотря на это наша команда блистатетльно выступила и подарила нам бурю положительных эмоций. Мне кажется, это повысит у нас веру в себя». Она также отметила, что мундиаль-2018 и выступление россиян на нем войдут в историю.
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