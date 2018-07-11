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В ЕС попросили помочь фермерам, пострадавшим от российских контрсанкций
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В ЕС попросили помочь фермерам, пострадавшим от российских контрсанкций 

Газета.Ru 11 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Комитет Европарламента по сельскому хозяйству призвал Брюссель продлить меры поддержки фермерам, которые пострадали от российского продуктового эмбарго. Об этом сообщает RT со ссылкой на отчет EП.
Исходя из документа, решение о продлении помощи пострадавшим отраслям европейской экономики должно быть принято до составления бюджета ЕС на 2019 год.
"Комитет призывает комиссию принять решение о продлении мер поддержки отраслей, пострадавших от введенного Россией эмбарго, до утверждения проекта бюджета на 2019 год или, самое позднее, до внесения в него поправок осенью", — сказано в отчете.
Отмечается, что финансирование необходимо для поддержки новых возможностей и поиска рынков сбыта.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что необходимо рассмотреть вопрос о продлении ответных ограничительных мер.
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