В ЕС попросили помочь фермерам, пострадавшим от российских контрсанкций 

Комитет Европарламента по сельскому хозяйству призвал Брюссель продлить меры поддержки фермерам, которые пострадали от российского продуктового эмбарго. Об этом сообщает RT со ссылкой на отчет EП.
Исходя из документа, решение о продлении помощи пострадавшим отраслям европейской экономики должно быть принято до составления бюджета ЕС на 2019 год.
"Комитет призывает комиссию принять решение о продлении мер поддержки отраслей, пострадавших от введенного Россией эмбарго, до утверждения проекта бюджета на 2019 год или, самое позднее, до внесения в него поправок осенью", — сказано в отчете.
Отмечается, что финансирование необходимо для поддержки новых возможностей и поиска рынков сбыта.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что необходимо рассмотреть вопрос о продлении ответных ограничительных мер.