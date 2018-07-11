Медведев: работа по развитию Северного Кавказа должна быть более слаженной

ГОРКИ, 11 июл — РИА Новости . Работа по формированию разделов в госпрограммах, нацеленных на развитие Северного Кавказа, должна проходить на должном уровне при слаженном взаимодействии всех структур, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО.

Он отметил, что некоторые социально-экономические показатели СКФО ниже среднероссийских.

"Для достижения общероссийского уровня округу нужно развиваться быстрее других", — считает Медведев.

Премьер напомнил, что в прошлом году Северный Кавказ получил статус приоритетной территории, это значит, что в действующих государственных программах надо было сформировать специальные разделы по поддержке развития регионов округа.

"Тем не менее, эта работа пока не ведётся на должном уровне. Специальные разделы по СКФО предусмотрены только в 22 госпрограммах из предполагаемых 28, уровень их финансирования тоже является недостаточным", — подчеркнул он.

"Федеральные ведомства должны полнее учитывать специфику округа при определении финансирования государственных программ, а региональные власти — тщательнее прорабатывать свои предложения, министерство по делам Северного Кавказа — отладить механизмы взаимодействия между всеми этими структурами", — отметил Медведев.

Он уточнил, что это в полной мере касается и подготовки предложений в приоритетные проекты. По его словам, требуются серьёзные усилия для решения задачи по улучшению жизни населения, это должно быть учтено в планах мероприятий по приоритетным проектам, а особенно по таким направлениям, как состояние школ, развитие научного и культурного потенциала.