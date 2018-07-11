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Медведев: работа по развитию Северного Кавказа должна быть более слаженной
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Медведев: работа по развитию Северного Кавказа должна быть более слаженной 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 11 июл — РИА Новости. Работа по формированию разделов в госпрограммах, нацеленных на развитие Северного Кавказа, должна проходить на должном уровне при слаженном взаимодействии всех структур, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО.
Он отметил, что некоторые социально-экономические показатели СКФО ниже среднероссийских.
"Для достижения общероссийского уровня округу нужно развиваться быстрее других", — считает Медведев.
Премьер напомнил, что в прошлом году Северный Кавказ получил статус приоритетной территории, это значит, что в действующих государственных программах надо было сформировать специальные разделы по поддержке развития регионов округа.
"Тем не менее, эта работа пока не ведётся на должном уровне. Специальные разделы по СКФО предусмотрены только в 22 госпрограммах из предполагаемых 28, уровень их финансирования тоже является недостаточным", — подчеркнул он.
"Федеральные ведомства должны полнее учитывать специфику округа при определении финансирования государственных программ, а региональные власти — тщательнее прорабатывать свои предложения, министерство по делам Северного Кавказа — отладить механизмы взаимодействия между всеми этими структурами", — отметил Медведев.
Он уточнил, что это в полной мере касается и подготовки предложений в приоритетные проекты. По его словам, требуются серьёзные усилия для решения задачи по улучшению жизни населения, это должно быть учтено в планах мероприятий по приоритетным проектам, а особенно по таким направлениям, как состояние школ, развитие научного и культурного потенциала.
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