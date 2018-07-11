Медведев надеется на эффективное решение проблем Северного Кавказа 

ГОРКИ, 11 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев надеется, что недавно принятые кадровые решения в правительстве позволят эффективно решать проблемы в Северо-Кавказском федеральном округе.
Медведев на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО напомнил, что тематику Северного Кавказа теперь ведёт вице-премьер Виталий Мутко, профильное министерство возглавляет Сергей Чеботарев, приступил к своим обязанностям новый полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников.
"Рассчитываю, что такое кадровое обновление даст положительный эффект, проблем в округе немало, все они требуют эффективного решения", — сказал премьер.
В конце июня президент России Владимир Путин назначил боевого офицера, Героя России Матовникова полпредом в СКФО вместо Олега Белавенцева. Глава Чечни Рамзан Кадыров в связи с этим выразил уверенность, что новый полпред поможет повысить уровень социально-экономического развития Северного Кавказа.