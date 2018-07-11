Медведев надеется на эффективное решение проблем Северного Кавказа

Медведев на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО напомнил, что тематику Северного Кавказа теперь ведёт вице-премьер Виталий Мутко , профильное министерство возглавляет Сергей Чеботарев , приступил к своим обязанностям новый полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников.

"Рассчитываю, что такое кадровое обновление даст положительный эффект, проблем в округе немало, все они требуют эффективного решения", — сказал премьер.