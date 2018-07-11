Карачаево-Черкесию и Чечню включили в программу переселения соотечественников 

ГОРКИ, 11 июля. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия и Чеченская Республика впервые вошли в программу переселения соотечественников, что будет способствовать переезду квалифицированных кадров в эти регионы. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
"Развитие экономики округа — это еще одна важнейшая задача. Для ее решения требуются квалифицированные кадры. Я подписал распоряжение правительства, которое впервые включает Карачаево-Черкесскую Республику и Чеченскую Республику в программу содействия переселения соотечественников из-за рубежа", — сказал Медведев.
Глава кабмина уточнил, что в течение трех лет, с 2018 по 2020 год, в Чеченскую Республику могут приехать 150 человек, в Карачаево-Черкесию — 375 человек. Прежде всего, среди них высококвалифицированные специалисты и работники, специальности которых востребованы на региональном рынке труда.
"Надеюсь, это поможет укрепить экономику республик и округа в целом", — сказал Медведев.