Карачаево-Черкесию и Чечню включили в программу переселения соотечественников

"Развитие экономики округа — это еще одна важнейшая задача. Для ее решения требуются квалифицированные кадры. Я подписал распоряжение правительства, которое впервые включает Карачаево-Черкесскую Республику и Чеченскую Республику в программу содействия переселения соотечественников из-за рубежа", — сказал Медведев.

Глава кабмина уточнил, что в течение трех лет, с 2018 по 2020 год, в Чеченскую Республику могут приехать 150 человек, в Карачаево-Черкесию — 375 человек. Прежде всего, среди них высококвалифицированные специалисты и работники, специальности которых востребованы на региональном рынке труда.

"Надеюсь, это поможет укрепить экономику республик и округа в целом", — сказал Медведев.