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Медведев потребовал наказать виновных в воровстве энергоносителей на Кавказе
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Медведев потребовал наказать виновных в воровстве энергоносителей на Кавказе 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ГОРКИ, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обеспокоен проблемой воровства энергоносителей в регионах Северного Кавказа и требует наказать виновных.
На заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского округа председатель правительства обратил внимание на главную проблему топливно-энергетического комплекса на Северном Кавказе — неплатежи. Причем, по его данным, «неплатежи в значительной степени вызваны отсутствием должного учета поставленных энергоресурсов и системной работы с потребителями».
Глава кабмина отметил, что «газовые, электрические сети на Кавказе сильно изношены и на потери при транспортировке часто списывают все, что фактически было просто украдено как в результате самовольных подключений и врезок, так и с применением различных схем уклонения от уплаты, включая намеренное банкротство предприятий ЖКХ, энергосбыта».
"Чтобы переломить ситуацию, требуется координация усилий глав регионов, руководства энергокомпаний и правоохранительных органов", — указал Медведев. Он уверен, что «потребуются и кадровые решения и, конечно, наказание виновных».
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