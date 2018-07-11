Медведев потребовал наказать виновных в воровстве энергоносителей на Кавказе

На заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского округа председатель правительства обратил внимание на главную проблему топливно-энергетического комплекса на Северном Кавказе — неплатежи. Причем, по его данным, «неплатежи в значительной степени вызваны отсутствием должного учета поставленных энергоресурсов и системной работы с потребителями».

Глава кабмина отметил, что «газовые, электрические сети на Кавказе сильно изношены и на потери при транспортировке часто списывают все, что фактически было просто украдено как в результате самовольных подключений и врезок, так и с применением различных схем уклонения от уплаты, включая намеренное банкротство предприятий ЖКХ, энергосбыта».