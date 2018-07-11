Чечня и КЧР включены в программу переселения соотечественников 

Чеченская Республика и Карачаево-Черкесия включены в государственную программу содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников. О подписании соответствующего распоряжения премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Ожидается, что в 2018-2020 годах в Чечню приедет 150 человек, а в Карачаево-Черкессию — 375. «Прежде всего, это высококвалифицированные специалисты и рабочие, специальности которых востребованы на региональном рынке труда. Надеюсь, это поможет укрепить экономику республик и округа в целом», — заявил глава правительства.
До сих пор в госпрограмме из регионов СКФО участвовал только Ставропольский край.